Omwonenden eisen onafhankelijk onderzoek na fataal busongeluk met 7-jarig meisje: 'Ik durf hier nooit meer over te steken'

De petitie is een initiatief van oud-SP-Kamerlid Nine Kooiman. Zij woont in de buurt en was vorige week getuige van het ongeluk. "Ik heb zelf ook twee kinderen van precies dezelfde leeftijd en zag echt mijn grootste nachtmerrie voor mijn ogen voltrekken", vertelt ze. "Ik durf nooit meer dit punt te nemen met mijn kinderen."