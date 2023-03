Kinderziektes zijn eruit: nu ook blik in statiegeldmachines station Utrecht

De innamepunten op die vijf grote stations zouden volgens de NS wel eens 15 miljoen flesjes per jaar kunnen opleveren. Maar als je naar de cijfers kijkt, zullen we er met z'n allen dan wel nog veel meer moeten gaan inleveren. Voor de invoering verdwenen er alleen op Utrecht CS al 11.000 flesjes per dag in de prullenbak. In de vier maanden daarop zijn er 13.000 flesjes ingeleverd. Dat is dus nog geen procent van hoeveel er gemiddeld wordt weggegooid. "Wij roepen iedereen op: lever je lege plastic flesjes en blikjes met statiegeld in. Het is zonde als ze in de prullenbak verdwijnen", zegt Willemijn Weinands die bij de NS woordvoering doet rond duurzaamheid. De NS is van plan ook op andere stations inzamelpunten op te zetten. Op welke stations die komen kan Weinands nog niet zeggen. "Uiteindelijk hebben wij de ambitie om op vijftig stations inzamelautomaten te plaatsen."