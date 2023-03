Gratis schoolmaaltijd voor kinderen: ‘Zou het liefst zien dat alle scholen er gebruik van kunnen maken’

Het liefst zou Bunt zien dat er een structurele oplossing komt. "Ik noem het een pleister op de wond, omdat het voor één jaar is, want dan zijn de middelen op", zegt hij over het schoolmaaltijdenproject. "Ik vraag me af of de armoedebestrijding binnen een jaar is opgelost en in hoeverre met één jaar gezond eten de gezondheid is bevorderd."