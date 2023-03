Tom (22) is vrijwilliger bij de politie: 'Ik voel dat ik een blauw hart heb'

Een baan bij de politie; dat lijkt niet iets wat je er zomaar bij doet. Toch geldt dat wel voor Tom. Hij studeert Communicatie in Nijmegen en is daarnaast vrijwilliger op het politiebureau in Utrecht. Tom zet digitale communicatiemiddelen in om zaken op te lossen. "Dan kun je bijvoorbeeld denken aan een socialmedia-campagne op Snapchat of het gebruik van tv-opsporingsprogramma's zoals Bureau Hengeveld."