Van ‘een dipje’ tot serieuze problemen: mentale gezondheid Utrechtse jongeren nog altijd onder druk

Frisse Gedachtes en Alles Oké herkennen het beeld dat uit het onderzoek naar voren komt. Frisse Gedachtes richt zich op studenten, bij Alles Oké kunnen jongvolwassenen van 18 tot 25 jaar terecht. "We voeren zo'n tachtig gesprekken per dag, over van alles: studie, liefde, seksualiteit. We herkennen het beeld dat veel jongeren worstelen met mentale problemen", vertelt Franny Pouderoyen van Alles Oké. "Tientallen gesprekken gaan over emotionele problemen. Het gaat om jongeren die even in een dip zitten, maar ook om mensen die suïcidale gedachten hebben. We horen bijvoorbeeld veel over eenzaamheid en depressies."