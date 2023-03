Dit zijn de vier Utrechtse scholen waar morgen wordt geloot

De loting gaat niet met een computer. Een notaris is morgen urenlang bezig om lootjes te koppelen aan een bepaalde school. Op aanvraag kunnen mensen komen kijken. De leerlingen horen morgen al of ze naar de school van hun voorkeur mogen. Als dat niet zo is, mogen ze van de beschikbare scholen nogmaals de voorkeur doorgeven. Tussendoor is daar vaak nog een kleine open dag. Over een week volgt dan de tweede ronde. Het is de laatste jaren niet voorgekomen dat er ook nog een derde ronde nodig is.