19 keer de eed en 30 keer de belofte, alle 49 Statenleden zijn officieel begonnen

Van Vuuren werd politiek actief toen het stikstofkaartje van minister Van der Wal naar buiten kwam. Als docent op een agrarische hogeschool in Den Bosch zag hij zoveel onrust onder zijn leerlingen - boeren en boerinnen in spe - dat hij iets wilde doen. "Ik ben niet van het actievoeren, maar wil wel via de politiek iets bereiken." Bij de BBB kwam hij uiteindelijk op plek vijf te staan. "We hadden drie of vier zetels verwacht, misschien vijf. Maar zeker geen zeven."