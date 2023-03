Mag Baarn een cadeau doorverkopen om te bouwen? Advies notaris niet genoeg, rechtbank moet oordelen

Het Bosje van IJsendijk

Het Maarschalksbos in Baarn was ooit eigendom van de ongehuwde Johanna van IJsendijk. Ze woonde in Villa Nieuwerhoek op de Brink. Enkele jaren voor haar dood in 1921 sloot ze een overeenkomst met het toenmalige gemeentebestuur. Baarn mocht de grond overnemen op voorwaarde dat de gemeente goed voor het bos zou zorgen. Van IJsendijk bedong dat er niet gebouwd zou worden en dat inwoners van Baarn er tot in lengte van dagen zouden kunnen wandelen. De gemeenteraad stemde er na lang beraad mee in.

Toch sneuvelde een halve eeuw later later een groot deel van het 'Bosje van IJsendijk'. De gemeente zocht in de jaren zestig een plek om een nieuw ziekenhuis te bouwen en kocht de belemmeringen af bij de erfgenamen van mejuffrouw Van IJsendijk. De nieuwe afspraak werd dat op die plek alleen een ziekenhuis mocht worden gebouwd. Ook toen stuitte die manoeuvre op verzet uit de samenleving, maar met 16 stemmen voor en 3 tegen keurde de toenmalige gemeenteraad de bouwplannen goed.

Het ziekenhuis en de bijbehorende zusterflat werden in 1972 in gebruik genomen. Het onderkomen voor de verpleegsters is inmiddels gesloopt en het ziekenhuis is de afgelopen jaren steeds verder leeg komen te staan. Nu Meander Medisch Centrum het gebouw definitief wil afstoten is in Baarn opnieuw een levendige discussie ontstaan of de honderd jaar oude wens van die gulle Johanna van IJsendijk nog steeds rechtsgeldig is.