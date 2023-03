Coalitie-gesprekken in provincie gaan stroef, maar BBB, GroenLinks, VVD, D66 en PvdA praten verder

Het is in Utrecht vooral de vraag of BBB, de grote winnaar van de Provinciale Statenverkiezingen, in het bestuur komt. BBB heeft 7 zetels, evenveel als GroenLinks dat net iets minder stemmen kreeg. Voor een meerderheid in het Utrechtse provinciehuis zijn 25 zetels nodig. Die kunnen GroenLinks (7), VVD (6), D66 (5), CDA (4) en PvdA (3) al hebben zonder BBB. Mocht inderdaad een BBB-loze coalitie worden gemaakt, dan voorkomen de andere vijf partijen dat ze ingewikkelde onderhandelingen moeten voeren over stikstof, het speerpunt van BBB.