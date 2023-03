Oudewaterse jongeren verdienen het meest, Utrechtse het minst

Provincie Utrecht - Uitwonende jongeren in studentensteden hebben gemiddeld gezien duizenden euro's minder te besteden dan leeftijdsgenoten in kleinere gemeentes. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van cijfers over 2021. In het Utrechtse Oudewater is het gemiddelde jaarinkomen van jongvolwassenen met 33.500 euro het hoogst.