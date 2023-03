In De Bilt blijft je viervoeter het duurst, maar steeds meer gemeenten schaffen hondenbelasting af

Het gemiddelde van gemeenten die nog hondenbelasting heffen is 80 euro, dat is 2,5 procent hoger dan in 2022. In De Bilt betaal je voor je hond 107,40 euro per jaar. Dat is 3 euro meer dan vorig jaar en net als vorig jaar ook het hoogste bedrag in de provincie Utrecht. Ook in Utrechtse Heuvelrug (98,56 euro), Veenendaal (97,32 euro) en Amersfoort (95,40 euro) ben je relatief veel belasting kwijt.