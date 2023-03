'Grote kans op doden' bij nieuwe trend in onderwereld, autoriteiten worstelen met bomaanslagen

Als er dan een aanslag is gepleegd, dan komt de burgemeester in beeld. Sharon Dijksma is burgemeester van Utrecht en ze heeft regelmatig met bomaanslagen te maken. Na een aanslag besluit ze of een woning gesloten wordt en de bewoners tijdelijk ergens anders moeten wonen. "Wanneer een woning doelwit blijkt van criminelen dan kunnen buren of onschuldige omstanders geraakt worden. Dat is volstrekt niet de bedoeling en daarom sluiten we dan een woning."