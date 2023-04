Natuurlijk Zoëy over de terugkeer van de zilverreiger

eemnes - Stel, je rijdt op een willekeurige lentedag in de auto over de A27 ter hoogte van pak 'm beet Baarn naar Eemnes. Grote kans dat je dan opvallend veel grote zilverreigers ziet. De grote zilverreiger is ook voor niet-vogelaars makkelijk herkenbaar: Grote witte reiger, die voor weinig vergissing kan zorgen. Lange gele snavel en doorgaans zwarte poten. In de broedtijd worden gedurende een korte periode de poten aan de bovenkant rood en de snavel zwart. Voor iedereen boven de veertig is het zo veelvuldig een zilverreiger zien eigenlijk best bijzonder. Al die veertig-plussers zijn namelijk opgegroeid zónder zilverreigers.