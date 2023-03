Weer geen advocaat: proces verdachte gewapende overval opnieuw uitgesteld

De rechtbank had er vandaag duidelijk moeite mee dat de verdachte weer was komen opdagen zonder advocaat. Hij heeft daardoor opnieuw kostbare tijd van de druk bezette rechters verspild. De vorige zitting die moest worden afgelast was twee maanden geleden. De verdachte had volgens de voorzitter ondertussen meer dan genoeg tijd gehad om rechtsbijstand te regelen.