Aan Tafel! bestaat 20 jaar: 'Radio is mijn ware liefde’

In het begin was het programma een afgeleide van 'Battle of the Sexes', van de BBC, waarin werd gekeken naar de verschillen tussen mannen en vrouwen. "Dat zou nu ook niet meer kunnen, gelukkig. Met het team hebben we zitten sleutelen aan het programma. Uiteindelijk ontstond Aan Tafel! en daarin hebben verschillende onderdelen gezeten", vertelt Conny.