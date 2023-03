Verdachte grootste vuurwerkvondst ooit mag proces in vrijheid afwachten

Het OM legt de Nieuwegeinse hoofdverdachte naast de handel in vuurwerk ook een leidende en sturende rol in een criminele organisatie ten laste. Wanneer zijn zaak en die van zijn medeverdachten verdergaat, is nog niet duidelijk. Het OM hoopt dat het onderzoek halverwege dit jaar is afgerond. De inhoudelijke behandeling van de zaak is naar verwachting in 2024.