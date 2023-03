Gemeente belooft extern onderzoek veiligheid Vleutenseweg na dodelijk ongeval

Buurtbewoners zeggen dat de Vleutenseweg al jaren erg gevaarlijk is. De straat is vooral erg onoverzichtelijk, vinden ze. Zo noemt een man het "een levensgevaarlijk risico om over te steken". Een vrouw valt hem bij: "Je hebt hier zeven banen, je moet dus continu kijken of er iets aankomt." Ze wijst er ook op dat een aantal jaar geleden al eens een meisje gewond raakte. Ook toen protesteerden buurtbewoners, wat leidde tot een kleine aanpassing aan de weg.