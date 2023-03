Onderzoek Utrechtse plofkraakbende heropend na aanhouding ondergedoken verdachte

Eén van vermeende leden van een Utrechtse plofkraakbende, een 22-jarige man uit Den Bosch, was niet bij de rechtszaak aanwezig, omdat hij in augustus vorig jaar was gevlucht en sindsdien voor de politie onvindbaar was. Hij is vorige week opgepakt en zijn getuigenis kan van grote invloed zijn op de verdenkingen tegen de andere verdachten.