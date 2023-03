Met meer mobiele camera's wil Dijksma veiligheid in Utrecht vergroten

Stoepkrijt, camera's en de politie

Commissielid Louise de Vries van de Partij voor de Dieren vertelde tijdens het debat een persoonlijke anekdote over de camera's van de gemeente.

Ik was een tijdje geleden aan het stoepkrijten. Ik maakte een heel mooi Partij voor de Dieren-logo en daar schreef ik boven: ‘Laat de natuur niet stikken’. En daar zat ik helemaal in. Ik bracht niemand in gevaar en verstoorde de openbare orde niet. Ik had bovendien ook geen vergunning nodig, want dit mag gewoon in Utrecht. En toch stond er heel snel een politiebusje naast mij en kreeg ik de mededeling: “Hé, ik kreeg een melding van mijn collega’s uit de meldkamer. Waar is je vergunning?"

Nou ja, het vervelende aan deze situatie vond ik niet het moeten uitleggen dat ik geen vergunning nodig had, dat doe ik dan graag voor het stoepkrijten. Ook niet het twijfelen aan mezelf omdat de politie het eigenlijk helemaal niet wilde geloven. Ook niet het best wel lang wachten voordat de politie navraag had gedaan en uiteindelijk ook excuses aanbood voor het storen.

Maar wat mij bovenal echt een vervelend gevoel gaf was dat er dus iemand op een schermpje had zitten meekijken naar mijn mooie krijtkunstwerk en vervolgens een busje op me had afgestuurd. Ik voelde me heel erg bekeken.