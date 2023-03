Tóch tbs voor brandstichter chalet Tienhoven in hoger beroep

Vincent B. stichtte schijnbaar zonder enige aanleiding brand in een chalet in Tienhoven waar zijn ex-vriendin aanwezig was. Hij was eerder die avond nog met haar in het chalet aanwezig. Hij ging op enig moment weg en kwam terug met twee petflessen gevuld met benzine. Vervolgens heeft hij deze over de vloer leeggegooid, de deur van het chalet op slot gedraaid en een aansteker gegooid. Er ontstond meteen een felle brand. Zijn ex stond op dat moment al buiten.