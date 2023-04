Dit is waarom mega-renovatie Nijpelsplantsoen in Nieuwegein zo'n 100 miljoen euro kost: ‘Ingrijpendste woningproject ooit’

Nieuwegein - Als de woningcorporatie bij élk project zo'n smak geld uit zou geven, dan houdt het snel op. Toch tast Woonin diep in de buidel voor de mega-renovatie van een flatcomplex in Nieuwegein. Geschat prijskaartje voor dit 'project Nijpelsplantsoen'? 100 miljoen euro. In gesprek met de directievoorzitter over Woonins ingrijpendste woonproject ooit. “Een oplapbeurtje is niet genoeg.”