Verdachten Utrechtse plofkrakersbende waren klaar voor de gevangenis, maar moeten nog weken wachten op straf

Utrecht - Zes verdachten van een Utrechtse plofkraakbende die vandaag hun straf te horen zouden krijgen, moeten daar nog weken op wachten. Het Openbaar Ministerie eist gevangenisstraffen tot zes jaar tegen de vijf jonge mannen en een vrouw. Maar omdat een ondergedoken medeverdachte onlangs is opgepakt, is het onderzoek heropend. Deze 22-jarige A.A. uit Den Bosch bleef vorige maand weg bij het proces, maar hij had bij de politie eerder wel belastende verklaringen afgelegd over zijn eigen rol en die van anderen bij het plegen van plofkraken in Duitsland.