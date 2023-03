Mbo'ers horen er nu echt bij: alle Utrechtse studenten zijn vanaf vandaag officieel gelijk

De overhandiging gebeurde in studentencafé De Kneus. De keuze voor deze kroeg aan de Nobelstraat in Utrecht is niet willekeurig. Het café kwam eerder in het nieuws omdat studenten van het mbo er geweigerd werden. Het was de aanzet van een brede discussie over de plaats van een mbo-student in de Utrechtse samenleving. Die discussie is uitgemond in het nieuwe uitvoeringsplan.