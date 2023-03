Fanfarekorps maakt voorstelling over Utrechts koloniaal verleden: 'Het is een onzichtbaar onderwerp'

Ondanks dat boek zijn veel Utrechters zich volgens Verhoeckx niet of nauwelijks bewust van de rol die hun stad speelde in het koloniale verleden. Want ook Utrecht was nauw verbonden aan de handel in slaafgemaakten en profiteerde van de opbrengsten. "Het is daarom een belangrijk onderwerp om te behandelen", zegt fanfarelid Maartje Verhoeckx.