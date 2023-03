Oppositie kritisch na Aldi-zaak: 'Jezelf juridisch schaakmat zetten, lukt alleen Nieuwegein'

Ja, iederéén is blij dat er een Aldi in Nieuwegein is gekomen, benadrukt de een na de ander in de vergadering. Die hadden ze immers nog niet in de stad en in de wijk Blokhoeve zat überhaupt nog geen supermarkt. "Hier is het ons altijd om te doen geweest", benadrukt wethouder Marieke Schouten dan ook als ze aan het woord komt.