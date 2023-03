Verdriet en verbondenheid in Utrecht bij herdenking slachtoffer busongeluk (7)

Voor de burgemeester was het ook een moeilijke week. "Natuurlijk vind ik het soms zwaar. Ik ben ook moeder en denk dat alle ouders die dit zien, maar ook mensen zonder kinderen, kunnen begrijpen dat dit de grootste nachtmerrie is voor een ouder", zegt Dijksma. "Bij alle verhalen die je hoort hoor je ook weleens dingen die je misschien liever niet had willen weten. Maar het is wel onderdeel van mijn werk, en je moet er ook staan op het moment dat het zwaar is. Het is soms pittig, maar je kunt ook veel brengen."