Deze Utrechtse vmbo-school nodigde de minister hoogstpersoonlijk uit voor start examens: 'Mag meer aandacht voor zijn'

Rafke Hagenaars van het Landelijk Actie Komitee Scholieren (LAKS), is het met Mulder eens. “Het is raar dat we vooral veel over de havo- en vwo-examens horen. Er is veel onduidelijkheid over de beroepsgerichte leerwegen, omdat veel mensen er geen zicht op hebben. Maar de leerlingen moeten zich er net zo hard op voorbereiden.” Daarom gaat het LAKS vandaag op het Kalsbeek College in Woerden iets lekkers te eten en drinken uitdelen “We willen de examenleerlingen vooral de erkenning geven die ze verdienen, omdat het ook voor hun een hele spannende tijd wordt.”