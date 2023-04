Blessure Youri Koelewijn zwart randje historisch bekeravontuur: 'Heb flink staan vloeken'

Bunschoten - Het is nu al het meest historische bekerseizoen voor SV Spakenburg en het is nog niet eens voorbij. Dinsdagavond speelt de ploeg thuis de halve finale tegen PSV. “Het is bizar dat we het spelen, dit maken we waarschijnlijk nooit meer mee”, zegt centrale verdediger Youri Koelewijn. Toch is het feest niet compleet voor de voetballer: hij miste door een blessure al de kwartfinale en de kans dat hij weer fit genoeg is om te spelen tegen PSV is zeer klein. “Ik heb wel even flink staan vloeken ja.”