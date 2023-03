Voorlopig geen trams naar Utrecht Science Park in late avond en weekenden

De provincie liet onderzoeken hoe duur het zou zijn om de trams vaker in te zetten. De tram in de laten avonduren en in de weekenden overdag laten rijden kost 300.000 euro. Voeg daar de avonden in het weekend aan toe, en het kost ruim het dubbele: namelijk 700.000 euro per jaar. Daarbovenop komen nog eens een bedrag van 300.000 euro voor bijvoorbeeld personeel en onderhoud.