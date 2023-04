Ruim vierhonderd Amersfoorters delen iftar: 'Het is onacceptabel als je alleen eet'

De ramadan is niet alleen een maand van bezinning, maar ook van delen. “Omkijken naar je naasten, je buren, is heel belangrijk in de Islam”, legt imam Talhaoui uit. “Niet alleen je naaste buren, maar ook de mensen in je wijk of stad.” Het omkijken naar buren of anderen gebeurt niet alleen binnen de gemeenschap, maar ook daarbuiten. “Het is onacceptabel als je alleen eet”, zegt de imam. En daarom organiseert SvAM de gezamenlijke iftar voor alle Amersfoorters.