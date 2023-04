Goede kans op fraai lenteweer met Pasen

Omdat Pasen nog een week vooruit is moeten we ook nog rekening houden met een kans van 40 procent op het aanhouden van het vrij frisse aprilweer. In het koude scenario krijgen we ook met meer bewolking te maken. De details over het paasweekend worden in de loop van de komende week duidelijker, maar de eerste vooruitzichten zijn volgens Weeronline zeker niet slecht.