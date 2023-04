Honderden kantoormedewerkers en beveiligers springen bij in trein

Wat de situatie extra bemoeilijkt is dat nieuwe conducteurs niet allemaal meteen aan de slag kunnen. Ze moeten eerst een opleiding volgen en het duurt waarschijnlijk nog maanden voor ze daarmee klaar zijn. De kantoormedewerkers die in de loop van deze maand de trein in gaan hebben ook een korte cursus moeten volgen, bijvoorbeeld voor het omgaan met een portofoon. Afgelopen maanden heeft er ook al een klein groepje kunnen proefdraaien in de trein.