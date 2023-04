Voorzitter Spakenburg blijft erbij: 'Mocht de finale lukken, dan voetballen we die niet op zondag'

Overigens is er in het verleden al eens een uitzondering gemaakt op de zondagse rust. Dat leverde een heuse rel op in het christelijke vissersdorp. In 2009, tijdens een trainingskamp, werd er in Spanje een oefenduel afgewerkt tegen Rijnsburgse Boys. "Dat was een enorme rel", zei Schoonebeek eerder. "We gaan ons niet als ezel twee keer aan de zelfde steen stoten." Trainer Chris de Graaf van de Blauwen zei eerder na de gewonnen kwartfinale nog in zijn euforie tegen ESPN dat hij het wel mogelijk achtte om op zondag de finale te spelen.