Provinciebestuurders slaan alarm over stikstof: 'Zeggen dat wij aan de slag kunnen, dat klopt gewoon feitelijk niet'

Sterk wil dolgraag aan de slag. "Maar de instrumenten om plannen te maken met boeren, hebben we niet." Piekbelasters? "We weten nog niet wie dat zijn." Boerderijen verplaatsen? "Nog geen regelingen voor." Innovaties? "Niet duidelijk of die stand houden bij de rechter." Dus 'versnellen', zoals premier Rutte beloofde, is volgens Sterk niet te doen. "Zolang we die dingen niet duidelijk hebben als provincie, is het ook heel lastig om versnelling te maken."