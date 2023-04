Utrechtse parachutist (49) overleden na sprong in Gelderse Teuge: 'Het was een ervaren springer'

Bij Nationaal Paracentrum Teuge wordt geschrokken gereageerd op het nieuws. Woordvoerder Simon Woerlee wil niet speculeren over de oorzaak van het ongeval. "We hebben wel een idee wat er mis is gegaan. Maar ik wil er verder niks over zeggen, omdat het onderzoek nog aan het opstarten is. Dan heb je niks aan een idee."