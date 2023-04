Bedrijventerrein Lage Weide moet aantrekkelijke doorfietsroute worden: 'Mensen moeten het gewoon proberen'

Die loopt van Houten via de Plofsluis naar Nieuwegein en volgt daarna het Amsterdam Rijnkanaal naar Lage Weide. Het is één van de in totaal negen doorfietsroutes die in de provincie Utrecht komen, zegt Hans van Engelenburg. Hij is projectmanager doorfietsroutes bij de provincie. "Vijf daarvan zijn er nu in uitvoering, voor vier worden de plannen nog gemaakt." Daardoor moet het straks mogelijk worden om op een veilige manier met zo min mogelijk onderbrekingen te fietsen tussen bijvoorbeeld Woerden en Utrecht, Utrecht en Amersfoort of Amersfoort en Bunschoten.