Van polarisatie tot extremisme: het is er wel maar wordt in westen van provincie te weinig opgemerkt

Provincie Utrecht - Is er geen radicalisering of zien we het gewoon niet? Dat vroegen tien Utrechtse gemeenten in het westen van de provincie zich af omdat daar veel minder signalen van radicalisering en extremisme waren dan in vergelijkbare regio's. Het blijkt er zeker te zijn, maar wordt door betrokken instanties vaak niet opgemerkt. Hoe gevaarlijk is dat?