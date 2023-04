Eerste maandag van de maand en geen luchtalarm: veiligheidsregio had het te druk

Provincie Utrecht - Het is je misschien ook opgevallen: het luchtalarm ging vandaag niet af. En dat terwijl het wel de eerste maandag van de maand is. Een menselijke fout, zo blijkt. In de meldkamer van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) was het rond 12.00 uur zo druk, dat vergeten werd het luchtalarm aan te zetten.