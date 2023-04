Foie grasdemonstranten opnieuw voor de rechter voor bezetten Utrechts restaurant

De officier van justitie had 200 euro boete per persoon tegen de activisten van Active for Justice geëist. De rechter oordeelde op 16 februari dat de actievoerders schuldig waren aan lokaalvredebreuk, maar besloot hen geen boete op te leggen. Dit onder meer omdat het protest vreedzaam was en omdat de demonstranten na afloop langer vastzaten op het politiebureau dan wettelijk is toegestaan.