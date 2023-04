Schor en gelukkig viert Triton de winst van 'de Oude Vier'

Tijdens de wedstrijd starten er allerlei verschillende boten, maar de belangrijkste wedstrijd is de Oude Vier. Dat betekent dat de vier beste roeiers van een vereniging plus één stuurman of -vrouw het opnemen tegen de andere verenigingen. ASR Nereus uit Amsterdam is de laatste jaren de dominante ploeg, maar in 2019 wist Triton de winst te pakken. In 2020 was er door corona geen evenement, maar vorig jaar was de Utrechtse ploeg ook favoriet. Helaas sloeg het noodlot toe.