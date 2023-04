Celstraffen en taakstraf voor drie mannen die grote cannabisvoorraad in Veenendaal beheerden en verspreidden

De politie ontdekte de drugs in augustus vorig jaar na de controle van een verdachte bestelwagen. In geheime bergruimtes van het voertuig was zo'n 30 kilo hasj en hennep verstopt. De chauffeur van de bus had de lading In een pand aan de Patrimoniumlaan in Veenendaal opgepikt. Daar werd vervolgens nog eens 35 kilo cannabis gevonden, onder meer verwerkt in 3000 kant-en-klare joints.