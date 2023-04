Rode Kruis opent gironummer voor voedselhulp, 1500 Utrechters op wachtlijst

In Utrecht alleen al staan 1500 mensen op de wachtlijst voor voedselhulp, vertelt Nicole van Batenburg van het Rode Kruis. "In Utrecht helpt het Rode Kruis zo'n vierhonderd huishoudens per week met een boodschappenkaart waar 17,50 euro op staat." Met zo'n kaart kunnen mensen zelf boodschappen doen in de supermarkt. "Dus in plaats van dat je een voedselpakket geeft, kunnen mensen zelf beslissen wat ze willen eten."