Oekraïense vluchtelingen langer in sloopwoningen Soesterberg

Albertsdorp

Recreatiepark Albertsdorp in Soesterberg beschikt over 24 vakantiehuisjes en 16 appartementen. De beheerder meldt namens de eigenaar aan RTV Utrecht dat alles in het bungalowpark klaarstaat om de Oekraïners te ontvangen wanneer de gemeente de ruimtelijke procedure heeft afgerond.

Het is niet voor het eerst dat er vluchtelingen ondergebracht worden. Het terrein werd in de Eerste Wereldoorlog ingericht als kamp voor gezinnen van Belgische militairen. De 15.000 militairen waren in het krijgsgeweld naar Nederland uitgeweken en werden in kampen rond Amersfoort en Zeist geïnterneerd. Hun vrouwen en kinderen voegden zich bij hen en daar moest opvang voor worden geregeld. Alberts Dorp werd vernoemd naar de toenmalige Belgische koning Albert I.

Na de Tweede Wereldoorlog werd het voormalige 'vrouwenkamp' omgebouwd tot bungalowpark De Meijerij. Ook zijn er tijdelijk medewerkers van Zon en Schild, Amerikaanse militairen en uiteindelijk arbeidsmigranten ondergebracht. Inmiddels heeft vastgoedontwikkelaar SamenThuis in Bilthoven plannen voor zo'n 15 natuurinclusieve woningen in het groen.