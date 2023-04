Meerderheid raad Utrecht tegen uitbreiding cameratoezicht, en toch komt het er

In Stadhuisplein debatteerden Maarten Koning (D66), Louise de Vries (Partij voor de Dieren) en Tess Meerding (VVD) met elkaar over het voorstel. De VVD is voor meer camera's in de stad. Meerding denkt dat de veiligheid van de bewoners daarmee gediend is. "We krijgen heel vaak klachten van bewoners die zeggen dat ze zich niet veilig voelen in hun buurt", zei de liberaal in de uitzending. "Bijvoorbeeld als er veel overlastgevers rondhangen. En daar wil je als gemeente toch wat aan doen." Volgens de VVD is cameratoezicht is sommige gevallen dan de enige oplossing.