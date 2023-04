Is er in De Ronde Venen draagvlak voor grootschalige zonneparken? 'Het is niet mooi, maar wel nodig'

Tegen de plaatsing van windmolens was ook in en om Baambrugge veel verzet, maar hoe zit het met de plaatsing van zonnevelden? De Korte: " Uit een vorige bijeenkomst over zonnevelden kwam duidelijk naar voren dat er draagvlak is. Je hebt altijd tegenstanders, die schreeuwen hard. Wij zijn van mening dat we met z'n allen zo veel mogelijk aan de toekomst moeten werken waarbij we schone energie moeten opwekken." Volgens De Korte spelen er veel factoren mee bij het slagen van het project. " Het gaat dan om de financiering, voorwaarden van de gemeente, aansluiting van het netbeheerder, capaciteit van het stroomnet."