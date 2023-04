Calamiteitenhospitaal Utrecht weer gesloten, 5 patiënten overgebracht naar verpleegafdelingen UMC

Utrecht - Het calamiteitenhospitaal van het UMC Utrecht dat vanmorgen werd geopend om de slachtoffers van het treinongeluk in Voorschoten op te vangen, is weer gesloten. In totaal zijn er tien mensen behandeld. Vijf van hen zijn overgebracht naar de verpleegafdelingen van het ziekenhuis, de rest is weer naar huis. Dat laat het UMC Utrecht weten op Twitter.