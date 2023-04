Liveblog: Spakenburg waarschuwt fans voor 'domme en schadelijke acties', geblesseerde Veenhoven mist kraker

Hoe is het toch mogelijk? Zit het in de vis? In het brood? Of in de genen? Hoe het ook zij, de twee grote voetbalclubs uit Bunschoten-Spakenburg slaagden er beide in om zich te plaatsen voor de halve finale van de KNVB beker. IJsselmeervogels in 1975, Spakenburg dit seizoen. VVSB uit Noordwijkerhout is de enige andere amateurclub die zo ver kwam in het bekertoernooi. Wat is het geheim van het vissersdorp?