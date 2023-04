Zangeres Amina (22) uit Bunnik ging ineens viral: 'Ik snapte er niets van'

De Bunnikse heeft nog altijd geen idee hoe Jungkook bij haar nummer is gekomen. Ze overweegt hem nog berichtje te sturen, maar de kans is klein dat ze er ooit achter komt. Het lied wist in ieder geval de gevoelige snaar te raken bij veel Nederlandse fans en dat is niet gek als je de achterliggende betekenis hoort. Amina: "Gebruiksaanwijzing gaat over het moment dat mijn sociale batterij op is en ik tegen alle mensen die ik liefheb zeg: het ligt niet aan jullie, maar als mijn hoofd een chaos is, kan ik jullie soms vergeten. Maar jullie zijn en blijven altijd mijn prioriteit."