Amersfoortse verdachte van messengeweld en mishandeling van minderjarige vriendin blijft voorlopig vastzitten

Volgens de andere man was er inderdaad ruzie. Toen hij terugging naar zijn eigen kamer zou H. achter hem aan zijn gekomen en hem hebben gestoken. De rechtbank zal nu uit moeten zien te vinden wie er gelijk heeft, maar de verdachte had er geen enkel begrip voor dat hij als enige vastzit. "U had ons allebei moeten opsluiten en niet eentje", zei hij verontwaardigd. Volgens zijn advocaat vertelt zijn cliënt de waarheid en handelde hij uit zelfverdediging. Dat zou onder meer blijken uit het feit dat in de kamer van H. een grote hoeveelheid bloed is gevonden en in de kamer van de andere man niet.