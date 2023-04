Drie Roemenen voorlopig vrij in zaak illegale prostitutie

Utrecht - Een belangrijke stap in de rechtszaak tegen drie Roemeense mannen die worden verdacht van mensenhandel, mensensmokkel, witwassen en deelname aan een criminele organisatie. De verdachten zijn volgens het Openbaar Ministerie (OM) betrokken bij illegale prostitutie in Utrecht, waarbij vrouwen meer dan de helft van hun inkomen moesten afstaan. Er is een jarenlange gevangenisstraf geëist en de rechtbank heeft nu gedeeltelijk uitspraak gedaan. De mannen zijn vrijgesproken van deelname aan een criminele organisatie. Over de verdenking van mensenhandel en mensensmokkel doet de rechtbank later uitspraak.